Lada Granta вернут две комплектации, но без одной опции
АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск Lada Granta в спецверсиях Quest и Club. В настоящее время эти машины поставлены на стоп, а рестарт, по информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", состоится в августе.
Завод вынужденно прекратил выпуск "Гранты" в версиях Quest и Club в марте 2023 года из-за отсутствия датчиков парковки. Они по-прежнему остаются в дефиците, поэтому автомобили будут сходить с конвейера без этой опции.
Зато в скором времени у самой народной модели снова будет антиблокировочная система тормозов. АвтоВАЗ не называет конкретных сроков, говоря, что работа ведётся "очень активно" и что "результат близок". Инсайдеры говорят об августе.
Каким образом всё это скажется на стоимости модели, пока неизвестно, но вряд ли стоит ожидать снижения цены. "Гранта" седан в самой доступной версии стоит 692 300 рублей, универсал - от 719 300 рублей.