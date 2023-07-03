Lada Granta вернут две комплектации, но без одной опции

АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск Lada Granta в спецверсиях Quest и Club. В настоящее время эти машины поставлены на стоп, а рестарт, по информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", состоится в августе.

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Завод вынужденно прекратил выпуск "Гранты" в версиях Quest и Club в марте 2023 года из-за отсутствия датчиков парковки. Они по-прежнему остаются в дефиците, поэтому автомобили будут сходить с конвейера без этой опции.

Зато в скором времени у самой народной модели снова будет антиблокировочная система тормозов. АвтоВАЗ не называет конкретных сроков, говоря, что работа ведётся "очень активно" и что "результат близок". Инсайдеры говорят об августе.