АвтоВАЗ урежет Lada Granta в исполнениях Club и Cross Quest, но не снизит цену

Завод «АвтоВАЗ» вернет в продажу автомобили Lada Granta в версиях Club и Cross Quest в августе этого года. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте».

Там отметили, что версии вернутся в дилерские центры без парктроника. Опция оказалась самой проблемной в плане поставок, из-за чего производство моделей этих модификаций в марте 2023 года остановилось.

«Так что при возвращении этих комплектаций на конвейер завод пошел по уже проверенному пути: не складывается — вычитай», — подчеркнули там.

Отказ от парктроника в Club и Cross Quest мог бы позволить снизить стоимость этих комплектаций, однако в них ожидается возвращение антиблокировочной системы тормозов (ABS). По этой причине цены, скорее всего, не снизят.