BYD Seagull продал 23 тысячи электромашин Seagull в июне

В июне текущего года компания BYD продала 23 005 единиц электромобиля Seagull, это на 60% больше, чем за предыдущий месяц. Общий объем продаж электромобилей BYD в июне составил 128 196 единиц. Из них на Seagull приходится 18%. Об этом пишет Car News China.

BYD Seagull предлагает три варианта покупки с разными ценами, начиная от 73 800 до 89 800 юаней (от $10 200 до $12 400). Все машины оснащены одним передним двигателем мощностью 74 л.с. и максимальным крутящим моментом 135 Нм. Максимальная скорость автомобиля - 130 км/ч.

Основное отличие между вариантами заключается в конфигурации аккумуляторов. Самый высокий уровень отделки салона оснащен аккумуляторной батареей на 38,88 кВтч, обеспечивающей запас хода 405 км. В других конфигурациях используется аккумуляторная батарея емкостью 30,08 кВтч, обеспечивающая запас хода 305 км.