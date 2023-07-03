В Крыму прошли испытания УАЗ «Буханки» с электродвигателем

В Крыму прошли первые ходовые испытания УАЗа «Буханки» с электродвигателем. Видео с тестов опубликовало научно-производственное предприятие «Элькафа» в соцсети «ВКонтакте».

По словам конструкторов, задача по импортозамещению узлов машины выполнена на 80%, передает крымский телеканал «Миллет». Так, тяговый электродвигатель производен на Воронежском заводе, аккумуляторные литий-ионные ячейки из Липецкой области, а контроллер батареи — из Москвы, рассказали на предприятии.