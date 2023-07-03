В Крыму прошли испытания УАЗ «Буханки» с электродвигателем

В России построили УАЗ «Буханку» с электромотором для армии и спецслужб
В Крыму прошли первые ходовые испытания УАЗа «Буханки» с электродвигателем. Видео с тестов опубликовало научно-производственное предприятие «Элькафа» в соцсети «ВКонтакте».
Создатели электрической модификации УАЗа надеются, что автомобиль заинтересует спецслужбы и армию, сообщает РИА Новости.
По словам конструкторов, задача по импортозамещению узлов машины выполнена на 80%, передает крымский телеканал «Миллет». Так, тяговый электродвигатель производен на Воронежском заводе, аккумуляторные литий-ионные ячейки из Липецкой области, а контроллер батареи — из Москвы, рассказали на предприятии.
«Буханка» оснащена электромотором мощностью 77 кВт (104 л.с.) и тяговой батареей емкостью 39 кВт*ч. Крутящий момент составляет 320 Нм, что на 30% выше показателя родного двигателя внутреннего сгорания, отметили конструкторы.