Alfa Romeo GTV возродится в виде электрокара с необычным дизайном

Электрическое купе Alfa Romeo GTV находится в работе и может дебютировать в 2026 году. Об этом в интервью британскому изданию Autocar рассказал шеф-дизайнер марки Алехандро Месонеро-Романос. Модель, которая станет преемником оригинального GTV, будет построена на платформе-скейтборде, а в её внешности будут отсылки к культовому Il Mostro — Alfa Romeo SZ.

© Motor.ru / Alfa Romeo

Компания Alfa Romeo не отказалась от планов по выпуску преемника купе GTV, пишет Autocar. Работы над моделью ведутся закулисно, вне основной продуктовой стратегии, а её запуск может состояться в 2026—2027 годах, если, конечно, позволят финансы. Вдохновлять итальянцев будет SZ, о же Il Mostro. По словам шеф-дизайнера «Альфы» Алехандро Месонеро-Романоса, это не самый красивый автомобиль в истории марки — зато самый самобытный. И его экстравагантную внешность легко перенести в XXI век, что доказывает Alfa Romeo Giulia SWB Zagato.

Alfa Romeo

Однако если Zagato базируется на укороченном шасси Giulia Quadrifoglio, основой нового GTV станет электрическая платформа-скейтборд. Месонеро-Романос жалуется, что «тележка» ещё больше ограничит дизайнеров: полет их фантазии попросту разобьется о длинную колесную базу, дополнительную высоту и зачастую непривлекательные пропорции. Впрочем, все эти проблемы решаются. Если не стилистами, так инженерами.