Alfa Romeo GTV возродится в виде электрокара с необычным дизайном
Электрическое купе Alfa Romeo GTV находится в работе и может дебютировать в 2026 году. Об этом в интервью британскому изданию Autocar рассказал шеф-дизайнер марки Алехандро Месонеро-Романос. Модель, которая станет преемником оригинального GTV, будет построена на платформе-скейтборде, а в её внешности будут отсылки к культовому Il Mostro — Alfa Romeo SZ.
Компания Alfa Romeo не отказалась от планов по выпуску преемника купе GTV, пишет Autocar. Работы над моделью ведутся закулисно, вне основной продуктовой стратегии, а её запуск может состояться в 2026—2027 годах, если, конечно, позволят финансы. Вдохновлять итальянцев будет SZ, о же Il Mostro. По словам шеф-дизайнера «Альфы» Алехандро Месонеро-Романоса, это не самый красивый автомобиль в истории марки — зато самый самобытный. И его экстравагантную внешность легко перенести в XXI век, что доказывает Alfa Romeo Giulia SWB Zagato.
Однако если Zagato базируется на укороченном шасси Giulia Quadrifoglio, основой нового GTV станет электрическая платформа-скейтборд. Месонеро-Романос жалуется, что «тележка» ещё больше ограничит дизайнеров: полет их фантазии попросту разобьется о длинную колесную базу, дополнительную высоту и зачастую непривлекательные пропорции. Впрочем, все эти проблемы решаются. Если не стилистами, так инженерами.
В 2018-м Alfa Romeo представила план развития на ближайшие годы, в котором, помимо прочего, упоминалась модель GTV. Эта аббревиатура (от Gran Turismo Veloce) должна была достаться заднеприводному купе с гибридной установкой на базе битурбомотора V6 2.9. Модель практически довели до статуса готовой к серийному производству. Но образование альянса Stellantis и новый курс вынудили компанию отказаться от нишевой модели.