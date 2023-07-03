AITO от Huawei представил новый гибридный кроссовер M5

Поддерживаемый Huawei производитель электромобилей AITO представил новую версию своего кроссовера AITO M5 с запасом хода около 1,5 тысячи километров. Об авто рассказал портал CarNewsChina.com.

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Цены на новое авто начинаются от 259 800 юаней (около 3,2 миллиона рублей) за заднеприводную модель и 279 800 юаней (3,4 миллиона рублей) за полноприводную.

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AITO M5 Standard Edition, созданный на базе платформы Huawei DriveONE ePowertrain, оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. На полном приводе разгон авто до ста километров в час занимает 4,4 секунды, на заднем - 7,1 секунды.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 40 киловатт-час, что обеспечивает запас хода в 260 километров. Полный запас хода может достигать 1455 километров - с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива составляет 4,87 литра на сто километров.

Авто было модернизировано по внешнему виду, интерьеру и мощности по сравнению с нынешним M5. Ожидается, что его поставки начнутся в августе.

Стандартная версия доступна в шести цветах кузова и оснащена усовершенствованной системой помощи при вождении, поддерживаемой тремя радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами и пятью камерами для автоматического экстренного торможения, помощи в удержании полосы движения, удаленной помощи при парковке, и адаптивным круиз-контролем.

Экран приборной панели составляет 10,25 дюйма, а экран центрального управления - 15,6 дюйма. Операционная система - Huawei Harmony OS 3.0.

Кроме того, пассажиры на задних сиденьях получат доступ к планшетам, которые висят на спинках передних сидений. Интерфейс Huawei MagLink TM позволяет подключать несколько устройств и обмениваться контентом внутри автомобиля. К примеру, родитель, сидящий спереди, может контролировать содержимое планшета, который ребенок смотрит на заднем сиденье.

Ранее стало известно, что Mitsubishi Motors представит свой новый кроссовер на 30-м международном автосалоне GAIKINDO, который в августе пройдет в Индонезии.