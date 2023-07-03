Автомобили могут подорожать на 15-20%

Из-за ослабления рубля автомобили подорожают на 15-20%
В минувшую пятницу на Московской бирже курс евро достиг 97,1 рубля впервые с марта 2022 года, доллар превысил 89 рублей. Как считают эксперты, опрошенные "Российской газетой", из-за ослабления российской национальной валюты неминуемо подорожают автомобили.
Директор департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов отмечает, что запасы машин европейских брендов заканчиваются. Ориентировочно их хватит до осени.
"По причине колебания курса валют следующие автомобили, которые поступят в дилерские центры, будут стоить дороже на 15-20%.
Цены на автомобили, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, увеличиваются вслед за курсом доллара и евро. Следовательно растет и конечная стоимость ввезенных автомобилей. Предпосылок к снижению цен не наблюдается.
С ростом цен некоторые участники рынка могут переориентироваться в сторону других направлений бизнеса. Одни - начнут заключать контракты с китайскими брендами, которые ранее не были представлены на отечественном авторынке, другие - заменят параллельный импорт выкупом автомобилей с пробегом с внутреннего рынка", - рассказывает Желобов.
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавляет, что подорожают и машины, которые производят в РФ.
"Все автомобили, ввозимые из-за рубежа, станут дороже, как и автомобили, впускаемые на внутреннем рынке. Если инфляция будет расти, то потребительская способность населения сократится. И это единственный фактор, который может сдержать рост цен на новые авто и с пробегом - если прайсы будут завышены, россияне не смогут позволить себе покупку и дилеры останутся без прибыли. Однако опыт прошлых месяцев говорит об обратном - в апреле 2023 года после снижения курса рубля новые авто, ввозимые из-за рубежа, подорожали на 10%", - отмечает эксперт.
При этом независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов напоминает, что отечественные авто обычно меньше зависят от текущего курса из-за локализации производства.
"Поэтому в апреле 2023 года, когда наблюдалось снижение стоимости рубля к доллару, модели Lada подорожали на 16 000 - 23 000 рублей, а китайские кроссоверы - на 30 000 - 100 000 рублей. Есть вероятность, что летом новые автомобили прибавят в стоимости примерно 10%, если текущие курсы не стабилизируются", - добавляет эксперт.