Автомобили могут подорожать на 15-20%

"Все автомобили, ввозимые из-за рубежа, станут дороже, как и автомобили, впускаемые на внутреннем рынке. Если инфляция будет расти, то потребительская способность населения сократится. И это единственный фактор, который может сдержать рост цен на новые авто и с пробегом - если прайсы будут завышены, россияне не смогут позволить себе покупку и дилеры останутся без прибыли. Однако опыт прошлых месяцев говорит об обратном - в апреле 2023 года после снижения курса рубля новые авто, ввозимые из-за рубежа, подорожали на 10%", - отмечает эксперт.