Lada Vesta NG не получит усилитель заднего бампера

В комплектации обновленной Lada Vesta NG отсутствует один из элементов. С машиной можно провести модернизацию самостоятельно.

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Отечественные автомобили Lada Vesta собираются без балки бампера для задней части кузова. Такой элемент должен поглощать удары в результате ДТП и обеспечивать безопасность для пассажиров и водителя. Деталь не предусматривается и в автомобилях, которые выходили с завода в текущем году.

Владельцы транспортных средств могут приобрести такой усилитель отдельно. Кроме того, установка может проводиться без посторонней помощи. Такой комплект оценивается в 7 500 рублей. В комплект к усилителю потребуется приобрести несколько фиксаторов и вставок, а также набор болтов и гаек. Стоимость полного комплекта составляет 12 000 рублей.

Эксперты отмечают, что процедура монтажа простая. Для этого нужно снять бампер, провести установку вставок с балкой и зафиксировать бампер. Комплекс работ не занимает более 1 часа.

Без балки автомобиль не отвечает высоким требованиям безопасности. Если возникнет ДТП, бампер может треснуть и рассыпаться, а вся энергия от удара направится в сторону салона. Усугубляет ситуацию и то, что в комплектации представлено только 2 подушки безопасности.

Недавно АвтоВАЗ начал отгружать специальную версию Lada Vesta в исполнении Cross. Такие автомобили отличаются силовым агрегатом - здесь используется 16-клапанный мотор. Еще одна особенность - наличие мультимедийного комплекса Enjoy. Согласно плану отечественного производителя, в этом же месяце будет запущена сборка универсалов модели Lada Vesta NG SW.