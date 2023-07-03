Раскрыта стоимость авто УАЗ Patriot в новых комплектациях

УАЗ Patriot в новых комплектациях будут продавать за 1,95 и 1,82 миллиона рублей, сообщает Autonews.ru.

Так, автомобиль в лимитированной комплектации «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» обойдется россиянам в 1,95 миллиона рублей.

«Внедорожник оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos, раздаточной коробкой с электромеханическим приводом управления, фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира», — говорится в сообщении.

Руль с клавишами мультимедийной системы и функцией подогрева обшит кожей, задние сиденья можно подогреть, а передние и задние датчики обеспечивают безопасную парковку.