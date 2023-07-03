Под брендом Aurus хотят выпускать яхты

Судостроительный завод в Татарстане готов выпускать люксовые яхты Aurus. Речь идет о Зеленодольском заводе имени А. М. Горького, который входит в корпорацию «АК Барс», сообщает ТАСС со ссылкой на его генерального директора Рената Мистахова. Если идея будет одобрена, водоплавающие и сухопутные «Аурусы» будут делать в одном регионе. Серийное производство автомобилей марки налажено на предприятии в Елабуге, где оно стартовало два года назад.

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Мистахов указал на большой опыт Зеленодольского завода в сфере строительства судов. Глава предприятия напомнил о комфортабельных судах А145, Метеор-2020, А45, которые там выпускают, и отметил, что знаний и умений у рабочих достаточно. «Если нам доверят, мы справимся», — заключил Мистахов.

О том, что в линейку Aurus могут войти яхты, стало известно еще в 2019 году. Тогда был зарегистрирован товарный знак Aurus Design, под которым могут выпускать яхты, скутеры и гироскутеры, поезда, катера и многое другое, не относящееся к транспорту, включая открытки, часы и пепельницы.

В декабре 2022-го об идее выпускать яхты напомнил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он также анонсировал появление о ассортименте климатической техники производства «Русклимата». Вновь яхты упомянул гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров, который в апреле нынешнего года сообщил о переговорах с несколькими компаниями-производителями.