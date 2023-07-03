Dacia впервые использует электронное топливо в 2025 году

Dacia впервые использует электронное топливо в гонке «Дакар» в 2025 году
Как сообщает издание SPEEDME.RU, с 2025 года румынская компания начнет принимать участие в «Дакаре» на автомобиле категории T1+. Авто будет разработано совместно с английским Prodrive, его работа будет полностью строится на синтетическом топливе производства Saudi Aramco.
Топливо будет создано саудовским нефтяным гигантом Aramco. Отметим, что компания занимается созданием топлива с помощью объединения водорода, который был получен из возобновляемых источников энергии, с улавливаемым углекислым газом.
Это топливо с низким уровнем выбросов углекислого газа будет полностью совместимо с ДВС. Такое решение подтверждает то, что Dacia планирует продолжить путь моделей с выгодными характеристиками цена/качество, но при этом также уделить время низкоуглеродной мобильности.