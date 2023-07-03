Dacia впервые использует электронное топливо в 2025 году

Как сообщает издание SPEEDME.RU, с 2025 года румынская компания начнет принимать участие в «Дакаре» на автомобиле категории T1+. Авто будет разработано совместно с английским Prodrive, его работа будет полностью строится на синтетическом топливе производства Saudi Aramco.

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Топливо будет создано саудовским нефтяным гигантом Aramco. Отметим, что компания занимается созданием топлива с помощью объединения водорода, который был получен из возобновляемых источников энергии, с улавливаемым углекислым газом.