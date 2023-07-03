Российские водители назвали плюсы и минусы китайских машин

Продажи автомобилей китайских марок в нашей стране неуклонно растут, что во многом обусловлено сократившимся выбором у покупателей после ухода западных автопроизводителей. Эксперты выяснили, как за последние годы изменилось отношение российских водителей к машинам из Китая.

© Российская Газета

Общая удовлетворенность автомобилями китайского происхождения у россиян растет. К такому выводу пришли специалисты агентства "Автостат", сравнив данные опросов автовладельцев в 2019 и 2023 году.

Видео дня

За основу был взят целый ряд показателей удовлетворенности: качество сборки, надежность, управляемость автомобилем, безопасность и др. Каждый из критериев респонденты оценивали по 100-балльной шкале, и по итогам исследования был выведен общий индекс. Сравнительный анализ показал, что в целом удовлетворенность россиян китайскими автомобилями сегодня составляет 84,2 балла против 80 баллов в 2019 году.

Самых высоких оценок по-прежнему удостаиваются внешний вид и интерьер машин из Поднебесной - более 90 баллов. При этом участники последнего опроса отметили, что у китайских автомобилей значительно улучшились динамика разгона (+15,2 балла к показателю 2019 года), стойкость лакокрасочного покрытия (+13,4 балла), качество сборки (+8,1 балла) и шумоизоляция (+7,5 балла).

По мнению респондентов, немного меньше, но все же изменились в лучшую сторону безопасность китайских автомобилей (+4,7 балла), их надежность (+3,2 балла) и оснащение необходимыми опциями (+2,4 балла). А вот такие качества, как обзорность, управляемость и устойчивость на дороге, эргономичность - продемонстрировали небольшой "минус", что может объясняться возросшей за последние годы требовательностью российских водителей к современным автомобилям в целом.

Как считает директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко, качество китайских машин улучшилось, но назвать их надежными и рекомендовать к покупке еще рано - лучше рассмотреть продукцию более известных брендов. Главными недостатками китайских автомобилей до сих пор остается качество сборки, качество материалов, качество окраски кузова, безопасность данных машин, а также задранные ценники. К сожалению, китайским производителям еще учиться и учиться делать действительно хорошие автомобили.