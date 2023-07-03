В ГД предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии

Депутат Хамзаев предложил использовать изъятый по уголовным делам транспорт для нужд армии
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил использовать изъятый по уголовным делам транспорт для нужд армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат уточнил, что речь идет о транспорте, стоящем на штраф-стоянках больше года.
«Любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии», — пояснил Хамзаев.
Он утверждает, что норму необходимо зарегистрировать законодательно на федеральном уровне. Также Хамзаев добавил, что необходимо проработать вопрос с конфискованными самосвалами и экскаваторами.
Совет Федерации предложил Министерству транспорта конфисковать машины нелегальных перевозчиков — сенаторы отмечают, что такие автомобили являются орудием совершения преступления.
Сенаторы предложили Минтрансу разработать и законодательно дать определение «нелегальная перевозка пассажиров».