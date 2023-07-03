В ГД предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил использовать изъятый по уголовным делам транспорт для нужд армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Депутат уточнил, что речь идет о транспорте, стоящем на штраф-стоянках больше года.

«Любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии», — пояснил Хамзаев.

Он утверждает, что норму необходимо зарегистрировать законодательно на федеральном уровне. Также Хамзаев добавил, что необходимо проработать вопрос с конфискованными самосвалами и экскаваторами.

Совет Федерации предложил Министерству транспорта конфисковать машины нелегальных перевозчиков — сенаторы отмечают, что такие автомобили являются орудием совершения преступления.