Седан GAC Aion S вышел на российский авторынок

В России поступил в продажу седан GAC Aion S по цене от 3,1 млн рублей
Автодилеры в России выставили на продажу седаны GAC Aion S, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы на электронных досках объявлений и сайтах автосалонов.
В частности, дилеры из Москвы и Красногорска предлагают купить машину за 3,1 млн руб. Компания из Владивостока оценила GAC Aion S в 3,5 млн руб.
По габаритам автомобиль соответствует таким моделям, как Peugeot 408 и Tesla Model Y: длина составляет 4768 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1545 мм, при колесной базе 2750 мм. В салоне на передней панели установлен сенсорный монитор мультимедиа.
Машина оснащена электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Максимальная скорость составляет 156 км/ч. На одном заряде батареи электромобиль может проехать до 500 км.
В оснащение GAC Aion S входят подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема, парктроники, камера заднего вида, датчики давления в шинах и другие опции.