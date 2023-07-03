Седан GAC Aion S вышел на российский авторынок

Автодилеры в России выставили на продажу седаны GAC Aion S, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы на электронных досках объявлений и сайтах автосалонов.

В частности, дилеры из Москвы и Красногорска предлагают купить машину за 3,1 млн руб. Компания из Владивостока оценила GAC Aion S в 3,5 млн руб.

По габаритам автомобиль соответствует таким моделям, как Peugeot 408 и Tesla Model Y: длина составляет 4768 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1545 мм, при колесной базе 2750 мм. В салоне на передней панели установлен сенсорный монитор мультимедиа.

Машина оснащена электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Максимальная скорость составляет 156 км/ч. На одном заряде батареи электромобиль может проехать до 500 км.