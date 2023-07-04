В Москве заметили кроссовер Jaecoo J7

Кроссовер Jaecoo J7 уже заметили в Москве. Фотографию новинки опубликовал сайт "Китайские автомобили". Уточняется, что место съёмки - один из дилерских центров в Москве. В компании подтвердили скорый старт продаж модели.

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Jaecoo J7 построен на переднеприводной платформе, которая позволяет устанавливать и гибридные силовые установки - такие появятся у модели позднее, по крайней мере, в Китае. Ну а пока J7 положена связка 197-сильной турбочетвёрки 1,6 литра и 7-скоростного "робота".

Габариты Jaecoo J7 следующие: 4500 х 1865 х 1680 мм, длина колёсной базы - 2672 мм. По сравнению с Chery Tiggo 7 и его модификациями отличия в размерах идут на миллиметры.

Позиционирование Jaecoo на рынке - чуть выше, чем Omoda. Продажи планируют осуществлять как в монобрендовых ДЦ, так и в кооперативных Omoda & Jaecoo.