В Москве заметили кроссовер Jaecoo J7

Chery готовится к продажам кроссовера Jaecoo J7 в России
Кроссовер Jaecoo J7 уже заметили в Москве. Фотографию новинки опубликовал сайт "Китайские автомобили". Уточняется, что место съёмки - один из дилерских центров в Москве. В компании подтвердили скорый старт продаж модели.
Jaecoo J7 построен на переднеприводной платформе, которая позволяет устанавливать и гибридные силовые установки - такие появятся у модели позднее, по крайней мере, в Китае. Ну а пока J7 положена связка 197-сильной турбочетвёрки 1,6 литра и 7-скоростного "робота".
Габариты Jaecoo J7 следующие: 4500 х 1865 х 1680 мм, длина колёсной базы - 2672 мм. По сравнению с Chery Tiggo 7 и его модификациями отличия в размерах идут на миллиметры.
Позиционирование Jaecoo на рынке - чуть выше, чем Omoda. Продажи планируют осуществлять как в монобрендовых ДЦ, так и в кооперативных Omoda & Jaecoo.
Старт продаж Jaecoo J7 запланирован на сентябрь, в будущем на рынок выйдет аналог китайского Chery Tiggo 9, который планировали представить как Jaecoo J9, но, скорее всего, модель получит индекс J8.