Сенатор дал совет автолюбителям, собирающимся пересекать Крымский мост

«Ситуация постепенно будет нормализовываться. Единственное, что я могу сейчас посоветовать, — при поездке в Крым закладывать дополнительные два-три часа на дорогу по мосту. Просто нужно быть готовыми и не нервничать. Увеличение безопасности сейчас просто необходимо для наших граждан», — отметил Цеков.