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Сенатор дал совет автолюбителям, собирающимся пересекать Крымский мост

Автомобилистам, собирающимся пересекать Крымский мост следует закладывать дополнительные два-три часа для его пересечения. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. При этом он подчеркнул важность обеспечения безопасности движения транспорта по путепроводу.

Сенатор дал совет автолюбителям, собирающимся пересекать Крымский мост
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«Ситуация постепенно будет нормализовываться. Единственное, что я могу сейчас посоветовать, — при поездке в Крым закладывать дополнительные два-три часа на дорогу по мосту. Просто нужно быть готовыми и не нервничать. Увеличение безопасности сейчас просто необходимо для наших граждан», — отметил Цеков.

Ранее Цеков сообщил, что пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за возросшего туристического потока.

Затор образовался в субботу, 1 июля, и к вечеру растянулся до 9 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения.

Утром 3 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что пробка со стороны Краснодарского края на Крымский мост увеличилась до восьми км или до пяти часов ожидания.

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