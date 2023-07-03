Сенатор дал совет автолюбителям, собирающимся пересекать Крымский мост
Автомобилистам, собирающимся пересекать Крымский мост следует закладывать дополнительные два-три часа для его пересечения. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков. При этом он подчеркнул важность обеспечения безопасности движения транспорта по путепроводу.
«Ситуация постепенно будет нормализовываться. Единственное, что я могу сейчас посоветовать, — при поездке в Крым закладывать дополнительные два-три часа на дорогу по мосту. Просто нужно быть готовыми и не нервничать. Увеличение безопасности сейчас просто необходимо для наших граждан», — отметил Цеков.
Ранее Цеков сообщил, что пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за возросшего туристического потока.
Затор образовался в субботу, 1 июля, и к вечеру растянулся до 9 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения.
Утром 3 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что пробка со стороны Краснодарского края на Крымский мост увеличилась до восьми км или до пяти часов ожидания.