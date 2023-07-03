Роботакси помогут раскрывать преступления

Полиция США начала обращаться к видео, записанным такси-беспилотниками. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Журналисты медиа обратили внимание на тенденцию, изучив девять ордеров на обыск, которые были направлены одному из операторов роботакси Waymo. В них полиция запросила записанные автомобилями видеоматериалы, мотивировав запрос тем, что они могут помочь в раскрытии определенных преступлений. Представители Waymo и другого оператора, Cruise, подтвердили, что правоохранительные структуры время от времени делают подобные запросы, но это происходит нечасто.

«Мы тщательно проверяем каждый запрос, чтобы убедиться, что он соответствует действующему законодательству и действительно относится к расследованию», — заявил TechCrunch представитель Waymo.

В компании подчеркнули, что предоставляют полиции минимум информации и по возможности размывают на записях с камер лица прохожих и номерные знаки автомобилей.

«Конфиденциальность чрезвычайно важна для нас, поэтому мы раскрываем соответствующие данные только в ответ на судебные процессы или неотложные обстоятельства, когда можем помочь человеку, находящемуся в непосредственной опасности», — заметил представитель Cruise.

Журналисты издания отметили, что полиция использует беспилотники сейчас и будет активно обращаться к ним и требовать содействия в будущем. Авторы сослались на опубликованный Vice в 2022 году материал, в котором были раскрыты внутренние документы полицейского управления Сан-Франциско. В тексте говорилось, что автономные транспортные средства могут помочь в расследованиях, так как постоянно записывают видео.