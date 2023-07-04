МВД запретило уклонистам управлять автомобилями

Гражданам России, которые уклоняются от военной службы, запретят управлять транспортными средствами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой приказ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

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В частности, право граждан РФ, не явившихся в военкомат для прохождения службы, на управление транспортными средствами ограничивается — водительские права им выдавать не будут. Отслеживать уклоняющихся от воинской службы молодых людей будут по сведениям, указанным в едином реестре о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет.

Запрет на пользование транспортным средством будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток после того, как в отношении гражданина ввели эти меры. Снять ограничение можно будет только после того, как уклонист явится в военкомат.