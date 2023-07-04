Электросамокатчиков начнут штрафовать за нарушение ПДД

Минтранс прорабатывает внесение в Кодекс об административных правонарушениях штрафов для электросамокатчиков за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму.

«Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на СИМ, как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами», – рассказал «Известиям» источник в Минтрансе.

Сейчас в КоАП РФ говорится о велосипедистах и «других лицах» – участниках дорожного движения. Из-за отсутствия четкой формулировки самокатчики часто уклоняются от штрафа, когда нарушают ПДД. Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук предположил, что для поимки нарушителей на СИМ придется создавать отдельные наряды правоохранителей на аналогичном транспорте. В одном из крупнейших сервисов аренды электросамокатов Whoosh поддержали введение штрафов для пользователей.