Четверть россиян по пути на работу час и более стоят в пробке

Абсолютное большинство автовладельцев (85%) добираются до работы на машине, выяснили СК "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей "Автокод" в ходе совместного опроса автомобилистов (результаты исследования есть в распоряжении "Российской газеты"). Из них более трети респондентов (37%) едут на работу около часа. Столько же (37%) - до получаса. Каждый шестой (17%) тратит на поездку в офис около полутора часов, а 9% - два часа и более.

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Из всего времени, потраченного на дорогу на работу, треть респондентов стоят в пробке 30 минут. Каждый четвертый проводит в ней около 15 минут, а 17% - около часа. 6% автовладельцев стоят в пробке до полутора часов. Лишь 17% опрошенных добираются до работы почти без задержек.

Для того, чтобы сократить время в пробках, 83% россиян, использующих автомобиль для поездки на работу, меняют время своего выезда. 43% из них всегда выезжают из дома раньше, чем нужно, а уезжают с работы позже, еще 40% поступают так время от времени.

Также россияне рассказали, в каких случаях им еще приходится стоять в пробках:

- во время поездок по городу по делам (43%);

- при поездках в центр города (23%);

- по дороге на дачу (22%).

Чтобы добраться до дачи, более трети автолюбителей стоят в пробках около часа (39%), 28% - около 30 минут, 18% - 1,5 часа, 15% - более двух часов.