Малолитражный седан второго поколения представляет собой эволюцию нынешнего FWD 2-Series GC, а не полностью новую модель. BMW 2-Series Gran Coupe — самый доступный автомобиль марки в Северной Америке и удобный шаг на пути к владению 3-Series в Европе. Текущий GC существует с 2019 года, и похоже, что он стал достаточно популярным, чтобы оправдать вторую серию.

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Фотошпионы впервые засняли тесты 2-Series Gran Coupe следующего поколения, но уж точно не в последний раз. Маленькое четырехдверное купе сильно замаскировано, потому что до его запуска еще больше года. Мы ожидаем, что GC поступит в производство в конце 2024 года как автомобиль 2025 модельного года.

Эта маскировка может скрыть более тонкие детали дизайна, но мы видим достаточно, чтобы подтвердить информацию о том, что новый автомобиль не будет полностью новым, а будет эволюцией нынешнего автомобиля, который разделяет платформу с люком 1-Series, внедорожником X1. и Mini Clubman — но не заднеприводное двухдверное купе 2-Series. Предполагается, что под кодовым названием F74 следующий Gran Coupe снова будет оснащен поперечными двигателями, приводящими в движение передние колеса по умолчанию, с полным приводом xDrive, предлагаемым в качестве опции.

В отличие от последнего X1, новой 5-й серии и 7-й серии, представленных в прошлом году, которые оснащены дверными ручками заподлицо для плавных боковых сторон, 2-Series, придерживается старомодного варианта тяги. Однако передние и задние задние фонари новые, а крышка багажника сильно отличается, и это должно сделать новую Двойку мгновенно узнаваемой от старой, если смотреть сзади.

Текущий дизайн задней части имеет очень низкий номерной знак, почти имитирующий внешний вид внедорожников X4 и X6, из-за чего Gran Coupe выглядит неуклюже вертикально.