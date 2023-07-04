В Минтрансе сообщили о сокращении длины пробки к Крымскому мосту

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 4 км, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко .

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 07:00 - пробка 4 км, время ожидания до 2 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 07:00 - пробка 0,1 км. Время ожидания 10 минут', - написал Лукашенко.

По данным на вечер понедельника длина пробки со стороны Кубани составляла 9 км, время ожидания - до 6 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,2 км, время ожидания 15 минут.

Пробки на подъездах к мосту образовались в связи с увеличением турпотока при отсутствии авиасообщения с полуостровом, а также досмотровыми мероприятиями, проводящимися с обеих сторон моста после теракта в октябре 2022 года.