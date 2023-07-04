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Первый в мире Aston Martin DB12 продан в 7 раз дороже

Менее чем через два дня после премьеры нового Aston Martin DB12 первый серийный автомобиль ушел с молотка на гала-концерте amfAR в Каннах.

Первый в мире Aston Martin DB12 продан в 7 раз дороже
© ПроКроссовер.ру

Покупатель раскошелился на 1,6 миллиона долларов США (1,5 миллиона евро), что примерно в семь раз превышает базовую цену DB12. Поставки должны начаться в третьем квартале.

Экземпляр, проданный на гала-концерте, был дополнительно настроен в Q компанией Aston Martin, в результате чего он получил специальные значки на крыльях, вышитые подголовники и специальные пластины для ног. Он также был украшен подписями гонщиков из гоночной команды Aston Martin Formula, Лэнса Стролла (сына Лоуренса Стролла, председателя совета директоров AM) и Фернандо Алонсо.

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