Первый в мире Aston Martin DB12 продан в 7 раз дороже

Менее чем через два дня после премьеры нового Aston Martin DB12 первый серийный автомобиль ушел с молотка на гала-концерте amfAR в Каннах.

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Покупатель раскошелился на 1,6 миллиона долларов США (1,5 миллиона евро), что примерно в семь раз превышает базовую цену DB12. Поставки должны начаться в третьем квартале.