Первый в мире Aston Martin DB12 продан в 7 раз дороже
Менее чем через два дня после премьеры нового Aston Martin DB12 первый серийный автомобиль ушел с молотка на гала-концерте amfAR в Каннах.
Покупатель раскошелился на 1,6 миллиона долларов США (1,5 миллиона евро), что примерно в семь раз превышает базовую цену DB12. Поставки должны начаться в третьем квартале.
Экземпляр, проданный на гала-концерте, был дополнительно настроен в Q компанией Aston Martin, в результате чего он получил специальные значки на крыльях, вышитые подголовники и специальные пластины для ног. Он также был украшен подписями гонщиков из гоночной команды Aston Martin Formula, Лэнса Стролла (сына Лоуренса Стролла, председателя совета директоров AM) и Фернандо Алонсо.
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