В Россию привезли пикап Foton Tunland
Один из дилеров привез в Россию пикап Foton Tunland. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 8 299 000 рублей.
В объявлении не указывается, какая комплектация у выставленной на продажу машины. В то же время у модели двигатель 2,0 литра, который выдает 238 л.с. Коробка - "автомат".
Пикап длиной 5340 мм имеет полноценную двухрядную кабину и грузоподъемность менее тонны. Конструкция шасси традиционная: двухрычажная пружинная подвеска спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. За полный привод отвечает раздаточная коробка Borg Warner.
Ранее стало известно, что Tunland официально вернется в Россию. Модель продавалась у нас с 2016 по 2019 год. В перспективе у компании Foton есть даже план вернуться к сборке данной модели на территории РФ.
Не так давно "РГ" сообщала, что Foton будет продавать в России стильный грузовик Auman Galaxy.