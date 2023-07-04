В Россию привезли пикап Foton Tunland

Один из дилеров привез в Россию пикап Foton Tunland. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 8 299 000 рублей.

В объявлении не указывается, какая комплектация у выставленной на продажу машины. В то же время у модели двигатель 2,0 литра, который выдает 238 л.с. Коробка - "автомат".

Пикап длиной 5340 мм имеет полноценную двухрядную кабину и грузоподъемность менее тонны. Конструкция шасси традиционная: двухрычажная пружинная подвеска спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. За полный привод отвечает раздаточная коробка Borg Warner.

Ранее стало известно, что Tunland официально вернется в Россию. Модель продавалась у нас с 2016 по 2019 год. В перспективе у компании Foton есть даже план вернуться к сборке данной модели на территории РФ.