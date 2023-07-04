АвтоВАЗ начал выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Legend
АвтоВАЗ продолжает модернизировать популярную модель LADA NIVA Legend. Сейчас компания произвела еще два внедорожника в черном и темно-зеленом цвете кузова.
У автомобилей теперь фетровые подкрылки колесных арок, цельноформованные ворсовые ковры салона и пластиковые внутренние накладки порога. Такие автомобили могут начать сходить с конвейера уже до конца текущего лета.
Но в планы могут вмещаться проблемы с наличием компонентов. Такую информацию распространяет Автоград News.
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