АвтоВАЗ начал выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Legend

АвтоВАЗ продолжает модернизировать популярную модель LADA NIVA Legend. Сейчас компания произвела еще два внедорожника в черном и темно-зеленом цвете кузова.

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У автомобилей теперь фетровые подкрылки колесных арок, цельноформованные ворсовые ковры салона и пластиковые внутренние накладки порога. Такие автомобили могут начать сходить с конвейера уже до конца текущего лета.