В БелДжи рассказали, чем автомобили будут отличаться от Geely

Глава белорусского предприятия «БелДжи» Геннадий Свидерский рассказал о том, чем будут отличаться автомобили бренда от китайских Geely. Об этом пишет iXBT со ссылкой на интервью Свидерского для телеканала СТВ.

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По его словам, компания расширяет лицензию и теперь самостоятельно отвечает за комплектующие машин. Во втором полугодии этого года корпорация планирует запустить бренд «БелДжи», что позволит более активно внедрять локализованные компоненты. В настоящее время уже успешно прошли испытания шин завода «Белшины» и аккумуляторов, а следующим этапом будет использование отечественных стекол.

Компания считает все компоненты, на которые не платится таможня внутри Союзного государства, отечественными. Таким образом, планируется постепенное расширение списка отечественных компонентов, включая сварку, окраску, сборку и инсталляцию.

Ранее Свидерский сообщал, что использование собственного бренда позволит углублять локализацию производства автомобилей без необходимости согласования с партнерами из Geely.