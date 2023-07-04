Новое поколение Mercedes S-Class получит прямоугольный руль

Кроме этого, немецкий бренд планирует представить новую систему электронного управления. Она предназначена для устранения рулевой колонки.

Прямоугольное же рулевое колесо не появится, пока не запустят новый Mercedes-Benz S-Class. Он поступит в продажу ближе к концу 2027 года.