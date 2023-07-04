Новое поколение Mercedes S-Class получит прямоугольный руль

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит прямоугольное рулевое колесо
Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит вместо традиционного рулевого колеса прямоугольное. Нововведение вдохновится прямоугольным контроллером в концепте Vision One-Eleven, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.
Кроме этого, немецкий бренд планирует представить новую систему электронного управления. Она предназначена для устранения рулевой колонки.
Прямоугольное же рулевое колесо не появится, пока не запустят новый Mercedes-Benz S-Class. Он поступит в продажу ближе к концу 2027 года.