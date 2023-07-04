Lada Iskra впервые показали на видео во время дорожных испытаний

АвтоВАЗ продолжает дорожные испытания нового бюджетного седана Lada Iskra, который может быть представлен уже до конца этого года.

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Инсайдерский паблик Avtograd News опубликовал первое видео, на котором запечатлен седан Lada Iskra во время дорожных испытаний. Машина скрыта под слоем камуфляжной пленки, поэтому рассмотреть ее детально не получится.

Уже известно, что новая Lada Iskra будет построена на локализованной платформе CMF-D LS от альянса Renault-Nissan. Семейство Lada Iskra будет состоять из седана, универсала и кросс-универсала.

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Машина получит атмосферные двигатели рабочим объемом 1,6 литра на 90 и 106 лошадиных сил, а также двигатель рабочим объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы.

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