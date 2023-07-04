Peugeot выпустит электровелосипед для перевозки трех детей и тяжелых грузов

Компания Peugeot Cycles анонсировал электрические модели велосипедов следующего поколения. Как сообщает Car Scoops, три новых модели должны будут появиться на рынке в конце 2023 — начале 2024 года.

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Так, Digital e-Bike, предназначенный для использования в городе, имеет современный непривычный дизайн благодаря V-образной раме и строгому минималистичному оформлению.

Другая модель, Digital e-Longtail отличается удлиненной задней частью, в которой есть два сидения для детей с подставками для ног с каждой стороны колеса и рамой, за которую они могут держаться.

Digital e-Front Load — это грузовой велосипед, который также подходит для семейного использования, поскольку ящик на удлиненной передней колесной базе может перевозить до трех детей.

Электрические велосипеды пока представлены лишь в виде общей концепции, без подробных спецификаций. Ожидается, что к 2024 году Peugeot Cycles также представит дополнительные варианты, расширив модельный ряд. Все велосипеды будут оснащены новыми функциями, управление которыми осуществляется через приложение на смартфоне: к их числу относится управление адаптивным электрическим двигателем, противоугонная система, сигнализация, геолокация, навигация в реальном времени, прогноз погоды в пункте назначения и статистка маршрута.