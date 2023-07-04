Навигатор Яндекса получил новые функции

Яндекс.Навигатор научили строить маршруты в будущем.

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С обновлением сервис обзавелся несколькими функциями, которые раньше были доступны только в Яндекс.Картах. В их числе — оптимизация маршрутов с несколькими остановками и возможность рассчитать время поездки в определенный день и время. Таким образом проще будет спланировать поездку заранее и понять, сколько времени нужно заложить, к примеру, на дорогу в аэропорт или на вокзал.

Навигатор теперь может избегать плохих и грунтовых дорог. Если выбрать эту опцию, он постарается построить маршрут только по дорогам с хорошим покрытием. Также в приложении можно оплачивать парковки. Правда, пока эта функция доступна только в Москве: она работает на всех городских стоянках без шлагбаумов.

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Еще одно новшество — виджеты для рабочего стола смартфона. Они позволяют быстро проверить пробки либо построить маршрут, не заходя в само приложение.