Автоэксперт усомнился в возможности ввести штрафы для электросамокатчиков

Автоэксперт Кадаков: ввести штрафы для пользователей электросамокатов технически сложно
Люди, управляющие транспортными средствами с мотором, должны осознавать свою ответственность перед другими участниками движения, однако ввести штрафы для пользователей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения технически сложно. Об этом в интервью RT заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, комментируя соответствующее предложение Минтранса РФ.
«Вот у нас сейчас есть ограничение скорости до 25 км/ч. И ничего. Если будут просто введены штрафы, будет точно такая же история. Потому что, чтобы человека на электросамокате оштрафовать, нужно его либо поймать, либо идентифицировать. На данный момент в массе своей невозможно ни то, ни другое», — отметил Кадаков.
По его мнению, вместе со штрафами стоит ввести обязательную регистрацию самокатов выше определенной мощности, чтобы закрепить их за конкретным физическим лицом или организацией.
Министерство транспорта России запланировало внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для пользователей электросамокатов за нарушение ПДД.
Накануне в Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».