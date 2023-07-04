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Автоэксперт Кадаков: ввести штрафы для пользователей электросамокатов технически сложно

Люди, управляющие транспортными средствами с мотором, должны осознавать свою ответственность перед другими участниками движения, однако ввести штрафы для пользователей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения технически сложно. Об этом в интервью RT заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, комментируя соответствующее предложение Минтранса РФ.

Автоэксперт усомнился в возможности ввести штрафы для электросамокатчиков
© РИА Новости/Евгений Епанчинце

«Вот у нас сейчас есть ограничение скорости до 25 км/ч. И ничего. Если будут просто введены штрафы, будет точно такая же история. Потому что, чтобы человека на электросамокате оштрафовать, нужно его либо поймать, либо идентифицировать. На данный момент в массе своей невозможно ни то, ни другое», — отметил Кадаков.

По его мнению, вместе со штрафами стоит ввести обязательную регистрацию самокатов выше определенной мощности, чтобы закрепить их за конкретным физическим лицом или организацией.

Министерство транспорта России запланировало внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для пользователей электросамокатов за нарушение ПДД.

Накануне в Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

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