Автоэксперт усомнился в возможности ввести штрафы для электросамокатчиков

«Вот у нас сейчас есть ограничение скорости до 25 км/ч. И ничего. Если будут просто введены штрафы, будет точно такая же история. Потому что, чтобы человека на электросамокате оштрафовать, нужно его либо поймать, либо идентифицировать. На данный момент в массе своей невозможно ни то, ни другое», — отметил Кадаков.