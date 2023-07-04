Продажи электрического кроссовера BYD Denza N7 в Китае начнутся в середине июля
Китайский автопроизводитель BYD выпустил новый электрический кроссовер Denza N7. Первые «товарные» автомобили должны поступить к дилерам Китая в середине июля. Об этом сообщает carnewschina.com.
Новый Denza N7 построен на обновленной электрической платформе BYD 3.0 и выпускается как с одним мотором, так и с двумя. Мощность одномоторной силовой установки составляет 313 л.с., а запас хода достигает 702 км. Двухмоторная модификация имеет суммарную мощность более 500 л.с. Запас хода — 630 км, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 с.
Стоимость автомобиля в Китае составит от 302 до 380 тыс. юаней или около 3,71-4,67 млн рублей.
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