Китайский автопроизводитель BYD выпустил новый электрический кроссовер Denza N7. Первые «товарные» автомобили должны поступить к дилерам Китая в середине июля. Об этом сообщает carnewschina.com.

Новый Denza N7 построен на обновленной электрической платформе BYD 3.0 и выпускается как с одним мотором, так и с двумя. Мощность одномоторной силовой установки составляет 313 л.с., а запас хода достигает 702 км. Двухмоторная модификация имеет суммарную мощность более 500 л.с. Запас хода — 630 км, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 с.