Китайский компания Exeed, которая входит в состав Chery, представит в России автомобили под суббрендом Exlantix. Об этом рассказал гендиректор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов, сообщает ТАСС.

«В рамках нашего бренда, «под зонтиком» нашего бренда будет такое небольшое направление, будет небольшой суббренд, который называется Exlantix. Это как раз будут исключительно автомобили с электрическим приводом. Мы планируем, в том числе, представить в России», — сказал Баранов.

Когда именно новый электрокар появится на авторынке РФ, Баранов не уточнил. Впрочем, по словам топ-менеджера, в июле этого года в России начнутся продажи кроссоверов Exeed RX, модель станет четвертым представленным в стране автомобилем бренда.