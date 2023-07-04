АвтоВАЗ выпустит минивэн на базе Lada Vesta

На АвтоВАЗе ведётся работа по созданию новой модели, которая будет представлена в сегменте минивэнов и станет альтернативой Lada Largus, с которым у завода всё ещё наблюдаются проблемы по части локализации.

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Проект по созданию новой "Лады" получил индекс RGH. "Вазовцы называют машину просто вэном, хотя в классическом понимании вэном она не будет, кузов останется двухобъёмным", - сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Уточняется, что решение о запуске проекта было принято буквально накануне. Ранее же были сомнения в том, что АвтоВАЗ "потянет" два новых проекта: минивэн и кроссовер на базе Vesta.

За основу взяли основание кузова, которое будет модернизировано, а верхняя часть - полностью новая.

Сроки по минивэну Lada пока более чем абстрактные, поэтому Lada Largus, который планируют вернуть в производство осенью, останется в строю как минимум несколько лет. Что касается отправки "Ларгуса" на пенсию, то её рассматривают. Как пишет "Автопоток", причины следующие: моральное устаревание и проблемы с локализацией.

Оба этих фактора связаны с французской платформой B0, лежащей в базе семейства модели: ей уже почти четверть века, а в текущей ситуации нахождения России под санкциями Запада поставки компонентов для неё невозможны.