Toyota вдвое уменьшит размер, стоимость и вес аккумуляторов на электромобилях
Снизить стоимость, размер и вес новейших аккумуляторов для электромобилей концерн намерен за счет новых технологий, цитирует Financial Times президента центра исследований и разработок Toyota Кэйдзи Кайта.
По его словам, современные жидкие и твердотельные батареи слишком тяжелы и концерн стремится "радикально изменить это", а именно "сократить вдвое все эти недостатки", включая стоимость.
Компания, добавил он, обладает всеми возможностями, чтобы к 2027 или 2028 году начать массовое производство новых батарей для электромобилей.
Издание считает, что Toyota уже скоро сократит свое отставание от лидера отрасли Tesla. И работает над новой технологией не одна, а вместе с Panasonic. Цель, которую надеются достигнуть две знаменитые компании, заключается в том, чтобы сделать такие аккумуляторы, на которых на одной подзарядке можно будет преодолевать не менее 1000 км, а зарядка будет занимать 10 минут. В перспективе же электромобили должны преодолевать 1500 км без подзарядки.