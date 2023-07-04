Toyota вдвое уменьшит размер, стоимость и вес аккумуляторов на электромобилях

По его словам, современные жидкие и твердотельные батареи слишком тяжелы и концерн стремится "радикально изменить это", а именно "сократить вдвое все эти недостатки", включая стоимость.

Издание считает, что Toyota уже скоро сократит свое отставание от лидера отрасли Tesla. И работает над новой технологией не одна, а вместе с Panasonic. Цель, которую надеются достигнуть две знаменитые компании, заключается в том, чтобы сделать такие аккумуляторы, на которых на одной подзарядке можно будет преодолевать не менее 1000 км, а зарядка будет занимать 10 минут. В перспективе же электромобили должны преодолевать 1500 км без подзарядки.