Mazda прекращает выпуск большого кроссовера
Для Mazda CX-9 текущий модельный год станет последним. Затем большой кроссовер японской марки уйдёт на покой, оставив нишу новому CX-90.
Mazda CX-9 актуального, второго поколения запустили в 2016 году. По словам представителей марки, модель свою миссию выполнила сполна, предложив клиентам "уникальное сочетание практичности, производительности, дизайна и ощущения премиума", проложив путь для следующего поколения автомобилей Mazda.
Представителем следующего поколения автомобилей Mazda является презентованный в январе 2023 года большой кроссовер CX-90. В отличие от предшественника новинка предлагает покупателю не только версию с рядной турбошестёркой e-Skyactiv G объёмом 3,3 литра ("мягкий" гибрид), но и полноценный подзаряжаемый гибрид с возможностью езды на электричестве.
Цены на автомобили, к слову, отличаются незначительно. За Mazda CX-9 2023 модельного года просят от 40 025 долларов, а новый CX-90 обойдётся в сумму от 40 950 до 68 000 долларов.