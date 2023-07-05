Mazda прекращает выпуск большого кроссовера

Для Mazda CX-9 текущий модельный год станет последним. Затем большой кроссовер японской марки уйдёт на покой, оставив нишу новому CX-90.

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Mazda CX-9 актуального, второго поколения запустили в 2016 году. По словам представителей марки, модель свою миссию выполнила сполна, предложив клиентам "уникальное сочетание практичности, производительности, дизайна и ощущения премиума", проложив путь для следующего поколения автомобилей Mazda.

Представителем следующего поколения автомобилей Mazda является презентованный в январе 2023 года большой кроссовер CX-90. В отличие от предшественника новинка предлагает покупателю не только версию с рядной турбошестёркой e-Skyactiv G объёмом 3,3 литра ("мягкий" гибрид), но и полноценный подзаряжаемый гибрид с возможностью езды на электричестве.

Пресс-служба Mazda