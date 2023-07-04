"Все автомобили в рейтинге - очень разные как по степени защиты, так и по особенностям эксплуатации. Поэтому однозначных выводов о системности угонов или приверженности преступников какой-то отдельной марке сейчас нет. При этом понятно, что большинство моделей наиболее популярны в России и более изношены, некоторые из них используются в такси и чаще требуют ремонта. Это также может влиять на "политику" угонщиков", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.