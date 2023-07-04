Самыми угоняемыми машинами в первом полугодии стали корейские авто
Самыми популярными моделями у угонщиков в первом полугодии этого года стали корейские автомобили. А именно Hyundai Creta и Kia K5. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование" по итогам анализа обращений по договорам КАСКО.
Среди регионов столицей угонов стала Москва - на нее пришлась половина всех заявленных случаев, раньше лидером был Санкт-Петербург.
На мини-кроссовер Hyundai Creta пришлось 8% от общего числа угонов. Столько же - на Kia K5. По 6% у Hyundai Palisade и Solaris. Кроме того, в рейтинг снова вернулись автомобили японской Toyota - модели Camry и RAV4.
В начале года, как и по итогам 2022 года, наибольший интерес для угонщиков представляли автомобили марки Hyundai. Тогда в рейтинге оказалась практически вся линейка этой корейской марки, а лидером стал Santa Fe. Марку Kia угонщики выбирали среди внедорожников Sorento и кроссовером Sportage.
"Все автомобили в рейтинге - очень разные как по степени защиты, так и по особенностям эксплуатации. Поэтому однозначных выводов о системности угонов или приверженности преступников какой-то отдельной марке сейчас нет. При этом понятно, что большинство моделей наиболее популярны в России и более изношены, некоторые из них используются в такси и чаще требуют ремонта. Это также может влиять на "политику" угонщиков", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.