Обновлённый Kia Picanto представлен официально

Маленький хэтч заметно преобразился снаружи, в салоне тоже есть обновки, но они довольно скромные. А еще кое-где урезана моторная гамма.

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Фирменные фото модернизированного компакта Kia Picanto слили в Сеть еще в июне, но только сейчас такой хэтчбек представлен официально, причем сразу в двух ипостасях: в родной для марки Кореи, где модель зовется Morning, показали стандартную пятидверку, а в Европе – оспортивленный вариант GT-Line. Напомним, хэтч актуального поколения в строю с 2017 года, нынешний рестайлинг для него второй по счету – первый Picanto / Morning пережил в 2020-м.

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Хэтчбеку перекроили переднюю часть: модели достались вертикальные светодиодные фары, при этом у дорогих версий оптика вдобавок объединена между собой светящейся полоской; также заменили капот, бампер и радиаторную решетку. Другими стали и задний бампер, багажная дверь и фонари (последние отныне тоже соединяет функциональная плашка).

Кроме того, Kia Picanto получил диски нового дизайна (14-, 15- или 16-дюймовые, в зависимости от версии), плюс расширена палитра цветов кузова. Фишки исполнения GT-Line – более агрессивный обвес и стандартные 16-дюймовые колеса. В некоторых странах у дореформенной модели еще есть кросс-версия X-Line, но рестайлинговому компакту такая не положена – по крайней мере, пока.

Единственная значимая обновка в салоне – цифровая приборка (идет в богатых версиях, но это не полноценный виртуальный экран). Ну и еще появились другие цвета материалов отделки да мультимедиа теперь может обновляться «по воздуху». Усовершенствованы электронные ассистенты: в частности, адаптивный круиз-контроль работает, используя данные навигатора, система автоторможения распознает не только пешеходов, но и велосипедистов, а при движении задним ходом электроника отслеживает перекрестный трафик.

На домашнем рынке хэтч Kia Morning предложен с прежней техникой: это бензиновая атмосферная тройка 1.0 MPI (76 л.с.) и четырехступенчатый автомат. В Европе, что любопытно, моторы тоже модернизировать не стали – нет даже гибридного довеска. При этом гамма «старосветского» компакта Picanto урезана: из нее убрали турбодвижок 1.0 T-GDI, остались атмосферники 1.0 MPI (67 л.с.) и 1.2 MPI (84 л.с.), которые сочетаются с пятиступенчатой механикой или роботизированной коробкой с одним сцеплением.