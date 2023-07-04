В России появится новый брутальный пикап JAC

Китайская компания JAC привезет в Россию новый пикап T8 Pro.

© Motor.ru / JAC T8 Pro

Информация о расширении модельного ряда в нашей стране появилась на официальном сайте бренда. Новинка, которая дополнит на отечественном рынке модель T6, будет доступна в одной комплектации и с двумя типами силовых установок. Ожидается, что стоимость брутальной машины в бензиновой модификации начнется от 2,8 миллиона рублей. При этом китайская марка пока не сообщает дату начала продаж.

Габариты JAC T8 Pro составляют 5325 миллиметров в длину при 3090-миллиметровой колесной базе. При этом грузоподъемность пикапа равна 900 килограммам. Внешне модель отличается брутальным дизайном с массивной радиаторной решеткой, 18-дюймовыми колесными дисками, а также пластиковыми накладками на переднем бампере и колесных арках.

На российском рынке автомобиль будет доступен в комплектации Full Extra, которая включает в себя систему бесключевого доступа, кондиционер, кожаный салон, а также вертикальный экран мультимедийной системы, камеры кругового обзора и парктроники. Кроме того, пикап оснащен круиз-контролем и множеством водительских ассистентов.

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В России JAC T8 Pro предложат с двухлитровым дизелем мощностью 139 лошадиных сил и 211-сильным бензиновым мотором объемом 2,4 литра. Оба агрегата дополнят шестиступенчатой «механикой» и системой подключаемого полного привода. В настоящее время китайская марка не сообщила официальную стоимость, а также дату начала продаж T8 Pro. По предварительным данным, минимальная стоимость бензиновой версии пикапа составит 2 789 000 рублей.