АвтоВАЗ выпустит минивэн на базе Lada Vesta

АвтоВАЗ готовит новый компактвэн на замену Lada Largus
АвтоВАЗ уже начал работать на своем заводе в Тольятти над новым компактвэном, который со временем должен заменить Lada Largus. Как утверждают инсайдеры Telegram-канала «Автопоток», он будет базироваться на платформе Vesta — опытно-конструкторские работы должны запустить уже в августе текущего года.
Новинка с рабочим названием RGH станет идеологическим преемником Lada Largus, от которого на АвтоВАЗе, вероятно, в будущем откажутся. В публикации автор отмечает, что модель уже фактически устарела, а полностью локализовать ее сложно.
Новая модель получит двухобъемный кузов, как у Largus, который будет разработан с нуля, за исключением основания: его, как и шасси, возьмут у Vesta. Базовый вариант должен быть утвержден к концу лета, поскольку чего начнется активная фаза разработки.
Отметим, что это не первый минивэн АвтоВАЗа — с 1998 по 2006 год он выпускал ВАЗ-2120, который также известен как «Лада Надежда». В отличие от нового проекта модель создавалась на шасси Lada Niva с полным приводом. Собирали ее по обходным технологиям и выпустили чуть больше 8 тысяч единиц за все годы производства.