АвтоВАЗ выпустит минивэн на базе Lada Vesta

АвтоВАЗ уже начал работать на своем заводе в Тольятти над новым компактвэном, который со временем должен заменить Lada Largus. Как утверждают инсайдеры Telegram-канала «Автопоток», он будет базироваться на платформе Vesta — опытно-конструкторские работы должны запустить уже в августе текущего года.

Новинка с рабочим названием RGH станет идеологическим преемником Lada Largus, от которого на АвтоВАЗе, вероятно, в будущем откажутся. В публикации автор отмечает, что модель уже фактически устарела, а полностью локализовать ее сложно.

Новая модель получит двухобъемный кузов, как у Largus, который будет разработан с нуля, за исключением основания: его, как и шасси, возьмут у Vesta. Базовый вариант должен быть утвержден к концу лета, поскольку чего начнется активная фаза разработки.