В России появилась в продаже новая версия Geely Tugella

В России начались продажи полноприводных кроссоверов Geely Tugella в новой модификации за 3,9 млн рублей. Об этом говорится в заявлении автокомпании, которое поступило «Газете.Ru».

Новинка предлагается с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 200 л.с. (350 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» занимает 7,4 секунды. Полноприводный кроссовер доступен в двух вариантах исполнения. В линейку также входит более дорогая версия модели с 238-сильным двигателем.