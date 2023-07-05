GM приобретет израильскую технологию для аккумуляторов электромобилей

Технология ALGOLiON может обнаруживать проблемы с батареями, такие как тепловые разгоны, до того, как они произойдут. General Motors завершила сделку по покупке всех активов стартапа по производству аккумуляторов из Израиля ALGOLiON, который разработал технологию обнаружения проблем в автомобильных аккумуляторных батареях. Неясно, сколько заплатил GM.

© PNZdrive

Пакет программного обеспечения ALGOLiON использует потоки данных из систем управления батареями электромобилей, чтобы выявить аномалии в работе элементов и обеспечить надлежащее управление состоянием автомобиля. Система также помогает увидеть такие проблемы, как тепловой разгон. Компания была основана Найлсом Флейшером, который имеет более чем 40-летний опыт работы в аккумуляторной промышленности и более 80 патентов в этой области, а также Алексом Нимбергером с военным и гражданским опытом работы с литий-ионными аккумуляторами.

Что особенного в системе ALGOLiON, так это то, что ее передовые алгоритмы могут идентифицировать незначительные изменения в состоянии батареи на несколько недель раньше, чем другие методы, и работать, пока батарея еще исправна. Два основателя компании и ее сотрудники присоединятся примерно к 850 сотрудникам, которые сейчас работают в Техническом центре GM в Герцлии, Израиль.