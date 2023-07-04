Послом бренда Omoda в России стала певица Клава Кока

«Я давно хотела сотрудничать с автомобильным брендом, который отражал бы мой стиль жизни. Мне очень приятно стать лицом марки, которая демонстрирует непрерывное движение вперед. Бренд Omoda органично вписывается в концепцию моего творчества, отражает мои эмоции от выступлений и заряжает энергией», — отметила Клава Кока.