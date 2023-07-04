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Певица Клава Кока стала посланником китайской автокомпании Omoda в России

Китайская марка Omoda объявил о начале сотрудничества с певицей Клавой Кокой. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Она стала посланником бренда в России.

Послом бренда Omoda в России стала певица Клава Кока
© OMODA

«Я давно хотела сотрудничать с автомобильным брендом, который отражал бы мой стиль жизни. Мне очень приятно стать лицом марки, которая демонстрирует непрерывное движение вперед. Бренд Omoda органично вписывается в концепцию моего творчества, отражает мои эмоции от выступлений и заряжает энергией», — отметила Клава Кока.

В конце лета этого года певица должна представить новый автомобиль Omoda для российского рынка. На сегодняшний день компания заканчивает сертификационные испытания новинки. О какой именно модели идет речь, не сообщается.

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