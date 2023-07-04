Страховщики рассказали, когда в России появится дешевое ОСАГО

Краткосрочные и дешевые полисы ОСАГО могут появиться в России осенью 2023 года. О сроках грядущего нововведения сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, корректировки закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» позволит сэкономить сразу нескольким категориям водителей.

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На сегодняшний день в России можно оформить исключительно годовой полис ОСАГО. При этом многие автовладельцы в силу разных причин хотят иметь возможность заключать договора на короткие сроки. В частности, такое пожелание высказывали таксомоторные службы и операторы каршеринга. Кроме того, многие частные автовладельцы также обращались с запросом краткосрочного страхования.

Новый формат полисов обязательного страхования введут в ближайшее время. Страховщики сообщают, что подобная опция появится у желающих уже грядущей осенью.