Страховщики рассказали, когда в России появится дешевое ОСАГО

Краткосрочные и дешевые полисы ОСАГО могут появиться в России осенью 2023 года. О сроках грядущего нововведения сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, корректировки закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» позволит сэкономить сразу нескольким категориям водителей.
На сегодняшний день в России можно оформить исключительно годовой полис ОСАГО. При этом многие автовладельцы в силу разных причин хотят иметь возможность заключать договора на короткие сроки. В частности, такое пожелание высказывали таксомоторные службы и операторы каршеринга. Кроме того, многие частные автовладельцы также обращались с запросом краткосрочного страхования.
Новый формат полисов обязательного страхования введут в ближайшее время. Страховщики сообщают, что подобная опция появится у желающих уже грядущей осенью.
В середине июня в России и Белоруссии приняли закон о введении единого полиса ОСАГО. Нововведение сделает более удобным передвижение на автомобилях по территории Союзного государства.