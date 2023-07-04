Построенный студентами автомобиль проехал почти 3 тыс. км без дозаправки

Как сообщает издание SPEEDME.RU, студенты Технического университета Делфта в Нидерландах установили мировой рекорд по самому длинному расстоянию, которое было пройдено без дозаправки. Реконрд был установлен с концепцией городского автомобиля с водородным двигателем, построенную своими руками.

© Пресс-служба Технического университета Делфта

Студенческая команда носит название Eco-Runner, они целый год проектировали и разрабатывали авто. Машина получила название Eco-Runner XIII и стала самым эффективным водородным авто в мире.