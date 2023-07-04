Евро-7 поставит крест на дешевых авто

Как грядущее уже в 2025 году небывалое ужесточение требований к выбросам машин отразится на параллельном импорте и авторынке России в целом, прогнозирует эксперт «За рулем».

Евро 7 и ныне действующий Евро 6d: в чем разница

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Отличия Евро 7 от действующего ныне Евро 6d на первый взгляд не особо значительны.

Но даже само снижение выбросов оксидов азота с 80 мг/км до 60 мг/км требует пересмотра конструкции автомобиля. А попутно планируют ужесточить методику испытаний, посредством которой и получают результаты по выбросам.

В частности, хотят отменить послабления для режимов прогрева, резких ускорений, движения в гору и буксировки прицепа.

С дизелями выкрутиться проще, с бензиновыми моторами – сложнее. В любом случае потребуются еще более ватные, снотворные алгоритмы автоматических трансмиссий. А механической коробке – до свидания.

Всё это усугубляется тем, что Евро 7 регламентирует еще и выбросы твердых частиц тормозными системами и шинами. Наконец, увеличивается период, в течение которого автомобиль должен соответствовать нормам: с пяти лет и 100 тысяч км пробега до семи лет и 200 тысяч.

Чем грозит нам?

Нам эта тема сейчас даже актуальнее, чем была раньше.

Официально ввозимые из Европы автомобили часто адаптировали под наш лояльный и давно запрещенный в Европе пятый экологический класс. А параллельным импортом поступают машины в первозданном виде – соответствующие Евро 6.

Что будет в 2025 году, непонятно, но не исключено, что придут и машины под Евро 7.

Кто против

Восемь стран Евросоюза выступили против введения норм Евро 7 в 2025 году. Франция, Италия, Чехия и Румыния располагают собственным автопромом, у Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии есть сборочные предприятия разных марок.

Кто воздержался

До сих пор против Евро 7 выступали только отдельные компании и объединяющая их Ассоциация европейских производителей (ACEA). Volkswagen и Skoda предупредили, что вынуждены будут отказаться от бюджетных моделей и закрыть некоторые заводы.

Mercedes-Benz готов вдвое сократить линейку двигателей. Глава Renault Лука де Мео объяснял, что средства, истраченные на модернизацию силовых агрегатов, не окупятся, а ситуация с экологией и климатом при этом существенно не изменится.

Оппозиционные страны пошли дальше и подписали коллективное соглашение против любых новых правил по эконормам, разослав их вдобавок властям всех остальных государств ЕС.

Поставить точку

Введение Евро 7 в нынешнем его виде, похоже, приведет к исчезновению всех недорогих моделей. Легковушки сегмента А по сути вымерли в предыдущих итерациях Евро, теперь очередь сегмента В?

Разрабатывать новые линейки сложных моторов и трансмиссий никто не хочет. Продвинутые ДВС останутся только на престижных автомобилях. Некоторые производители уже объявили, что взяли курс на полную электрификацию, на которую Европа сама себя нацелила – с 2035 года выпуск любых машин с ДВС намерены запретить. Это как бы решит все проблемы, кроме роста энергопотребления.

Демарш восьми стран – не шутка и вполне может сработать. Особенно если к нему присоединится еще кто-нибудь, например, Германия. Но тотальная пересадка Европы на «электрички», видимо, всё равно неизбежна.

А что в Китае?

Китай, откуда теперь к нам прибывает большинство иномарок, в своем стремлении к совершенству почти полностью копирует нормы, принятые в ЕС. С небольшим отставанием по времени. С 1 июля вступил в силу стандарт Китай 6d (в Европе аналогичный действует с января 2021 года).

Машины, выпущенные по предыдущему своду, разрешили продавать в Китае только до нового года. За исключением тех, которые уложатся в нормативы при применении методики RDE (Real Driving Emission), подразумевающей замеры выбросов в реальных условиях. Всё как в Европе.