Появилось видео из ТЦ на западе Москвы, где автомобиль вылетел со второго этажа парковки

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Автомобиль, вылетевший со второго этажа парковки торгового центра на западе Москвы, перевернулся при падении. Кадры, подтверждающие это, появились в Сети во вторник, 4 июля.

В момент приземления машины на крышу, водитель находился внутри.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на многоуровневой парковке ТЦ на западе Москвы. По данным источника «ВМ», пострадавшую вытащили из салона очевидцы, прибывшие врачи оказывают пострадавшей медицинскую помощь.