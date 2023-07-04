Появилось видео из ТЦ на западе Москвы, где автомобиль вылетел со второго этажа парковки
Автомобиль, вылетевший со второго этажа парковки торгового центра на западе Москвы, перевернулся при падении. Кадры, подтверждающие это, появились в Сети во вторник, 4 июля.
В момент приземления машины на крышу, водитель находился внутри.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на многоуровневой парковке ТЦ на западе Москвы. По данным источника «ВМ», пострадавшую вытащили из салона очевидцы, прибывшие врачи оказывают пострадавшей медицинскую помощь.
Похожий инцидент произошел на многоуровневой парковке на юго-востоке столицы. Водитель не смог справиться с управлением и пробил ограждение, ведущее на улицу. В результате автомобиль завис над пропастью. Для эвакуации пострадавшего пришлось вызывать спасателей.