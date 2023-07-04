На западе Москвы автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки в ТРЦ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "Филион" на западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел в ТРЦ "Филион" в Багратионовском проезде, дом 5. Со второго этажа многоуровневой парковки упал автомобиль. Предварительно, за рулем была женщина", - сказал собеседник агентства.