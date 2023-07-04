В июне "Москвич" показал лучший результат с начала продаж

Завод «Москвич» показал лучший результат с начала продаж и реализовал в июне 1,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного автозавода.

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Из реализованных в июне автомобилей почти 1,25 тыс. машин уже поставлены на учет. Общие продажи кроссоверов «Москвич» составили около 4 тыс. ед. с момента выхода на рынок.

Сейчас дилерская сеть «Москвич» представлена 55 точками продаж и обслуживания в 25 городах России, скоро автосалоны марки появятся еще в 31 городе, добавили в компании.