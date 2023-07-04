Новый Alfa Romeo будет представлен 30 августа
Как сообщает SPEEDME.RU, 30 августа 2023 года состоится официальная презентация нового суперкара от Alfa Romeo. Мероприятие пройдет в Историческом музее Alfa Romeo в Арезе (Мичиган) и будет называться «Смелость мечтать».
Генеральный директор Жан-Филипп Импарато подтвердил этот исторический момент, отметив, что новый автомобиль является результатом смелой команды, которая стремилась создать нечто уникальное. Пока нет подробностей о самом суперкаре, но по слухам, он будет вдохновлен исторической моделью 33 Stradale и будет выпускаться ограниченной серией под названием Alfa Romeo 6 °C.
Компания сообщила, что все запланированные для производства экземпляры уже распроданы. Пока еще нет точной информации о двигателе, но, возможно, он будет оснащен улучшенной версией 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом.